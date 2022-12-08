İzmitliler Aronya suyunun tadını çok sevdi

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kendi bahçelerinde ürettiği süper meyve Aronyanın suyunu vatandaşlara ikram etti.KOCAELİ (İGFA) - Halkın tarlasında üretilen ürünler İzmitli vatandaşlarla buluşmaya devam ederken, İzmit Belediyesi bünyesindeki Kırsal Hizmetler Müdürlüğü de üretilen süper meyve Aronya, meyve suyu olarak İzmitli vatandaşlara ikram ediyor.

Çınar Ekibi, İzmit Belediyesi önünde Aronyanın faydaları hakkında bilgi vererek vatandaşlara Aronya suyu ikram etti.