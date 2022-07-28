İzmitli gençlere ücretsiz 'tercih' danışmanlığı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi-Aydın Üniversitesi işbirliğiyle İzmitli gençler okul tercihlerinde ücretsiz danışmanlık alıyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliği ile üniversite adayı gençlere okul tercihlerinde uzman kadrolarla verilen ücretsiz danışmanlık hizmeti devam ediyor

İzmit Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının (YKS) açıklanmasının ardından gençler için başlattığı ücretsiz danışmanlık hizmeti sürüyor. Belediye – Üniversite işbirliği ile üniversite tercih döneminde ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilerek, gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlanıyor.

İzmit Belediyesi İstanbul Aydın Üniversitesi ile yaptığı iş birliği ile üniversite adayı gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

5 Ağustos’a kadar devam edecek olan hizmetten Belsa Plaza B Blok önü ve M.Ali Paşa Mah. Demokrasi Bulvarı 71/1 adresinde bulunan İzmit Çınar Akademi Hizmet Binasına gelen tüm üniversite adayları saat 09.00-17.00 arasında faydalanılabilecek.