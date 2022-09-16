İzmit Zabıtası'ndan Kaymakam Çelikkaya’ya ziyaret
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya’yı makamında ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - 1-7 Eylül Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı’nın 196. kuruluş yıl dönümü sebebiyle İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Fındık, zabıta personeli ve Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya’yı makamında ziyaret etti.
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Fındık, kentimizde yapılan çalışmalar hakkında İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya’ya bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, “Halk ile her zaman iç içe olan, halkın sağlığı, esenliği ve mutluluğu için çalışan tüm zabıtaların haftalarını tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
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