İzmit'ten deprem bölgesine takviye ekip!

İzmit Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri etkileyen depremlerin ardından Hatay Defne’de bölgedeki depremzede vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yapan aşevine destek ekip yolladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketlerinin ardından yardım ve destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu doğrultuda İzmit Belediyesi, Hatay Defne’de bölgedeki vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yapan aşevine 8 kişilik bir takviye ekip daha destek için deprem bölgesine harekete geçti.

Konuyla alakalı açıklama yapan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, “Defne’de kurmuş bulunmakta olduğumuz aşevimiz bin kişi olarak plan maktaydık oradaki yoğun talep üzerine 3 bin kişiye kadar çıkmış olarak bulunmaktadır. Şimdi bu ekibimize takviye olarak 8 kişilik daha bir ikinci ekibimizi aşevimizin olduğu bölgeye gönderiyoruz. Aynı zamanda gıda malzemeleri de gönderiyoruz. Bununla birlikte oradaki mevcut durumu idare edebilmek içinde Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden bir çöp kamyonu gönderilmekte. Herkese kolaylıklar diliyorum. Tekrar tekrar geçmiş olsun diliyorum. Vefat edenlere baş sağlığı diliyorum. Orada bulunan kendi ekiplerimize ve tüm ekiplere Allah kolaylık versin güç kuvvet versin diliyorum” diye konuştu.