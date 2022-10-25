İzmit'teki Otizm Spor ve Yaşam Evi renklendi

Yakın zamanda Yahya Kaptan Mahallesi’nde faaliyete geçecek olan Otizm Spor ve Yaşam Evi’nin dış mekân boyama çalışmaları tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından dış bölümler rengârenk oldu.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla İzmit halkını gülümsetmeye devam eden İzmit Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilecek olan Otizm Spor ve Yaşam Evi yakında hizmete açılacak.

Otizm Spor ve Yaşam Evi’nin iç ve dış mekanı yapılacak son dokunuşların ardından tam anlamıyla açılışa hazır hale gelmiş olacak.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkezde hummalı çalışmalarını sürdürürken dış mekânda bulunan bisiklet yolu, basket sahası ve amfi kısmı boyanarak rengârenk hale getirildi.