İzmit'te yüzde 100 hibeli silaj başvurularını uzattı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin küçükbaş hayvan üreticilerine dağıtacağı 570 adet 450 kilogramlık silaj paketleri için başvuru süresi 3 Şubat Cuma gününe kadar uzatıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, yüzde 100 hibe olarak İzmitli küçükbaş hayvan üreticilerine 250 ton olmak üzere 570 adet 450 kilogramlık silaj paketi dağıtımı gerçekleştirecek.

Daha öncesinde 23 Ocak’ta başlayan ve 27 Ocak’ta son bulacağı açıklanan başvuru süresi, alınan yeni karar neticesinde 3 Şubat Cuma günü saat 17.30’a kadar uzatıldı.

İzmit sınırları içerisinde ikamet eden, Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi(ÇKS) ya da çiftçi belgesi olan, son 1 ay içerisinde hayvan giriş ve çıkış hareketinde bulunmayan ve küçükbaş hayvan varlığı 1-25 arasında olan tüm üreticiler, İzmit Belediyesinin silaj hibe paketine başvuruda bulunabilirler.

BAŞVURULAR DEVAM EDECEK

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Modern Hayvan Pazarı binasında yapılan başvuru işlemleri sırasında üreticilerin yanlarında; ÇKS veya çiftçi belgesi, işletmedeki hayvan varlığını gösteren belge, son bir ay içerisinde işletme içerisindeki hayvan giriş çıkışını gösteren belge ve nüfus kağıdı fotokopilerini getirmeleri gerekiyor.

Başvuru işlemleri ve süreci hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, İzmit Belediyesine ait 0262 318 00 00 telefon numarasını arayarak 6023, 6024 ve 6025 dahili numaralardan yetkililere ulaşabilirler.