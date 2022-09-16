İzmit'te tırpan mesaisi hız kesmiyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tırpan çalışmalarına kentin dört bir yanında devam ederek görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor.KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında park ve yeşil alanların konforu için mesaisini sürdürüyor. Ot biçme ve tırpan çalışmalarıyla yeşil alanları çok daha sağlıklı ve konforlu hale getiren ekipler görüntü kirliliğini de ortadan kaldırmış oluyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Tepeköy, Yeşilova, Gültepe, Hatipköy, Serdar, Kuruçeşme Doğan, Yenişehir, Orhaniye ve Mecidiye Mahallelerinde tırpan çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarla bölgeleri hijyenle buluşturan ekipler çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.