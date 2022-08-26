İzmit'te Tavşantepe’nin deforme yollarına onarım
Kocaeli'de İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Tavşantepe Mahallesi’nde zamanla deforme olan yollarda gerçekleştirdiği asfalt yama çalışmasıyla bölge halkına konfor sunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri daha yaşanabilir bir İzmit için kentin her noktasına hizmet götürmeye devam ediyor. Yol yenileme çalışmalarına hız veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Tavşantepe Mahallesi’nde zamanla deforme olan yolda asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak’ta bulunan yolu 140 ton PMT ve 288 ton asfalt kullanarak yeniledi.
Çalışmalarını kısa sürede tamamlayan ekipler vatandaşların takdirini kazandı. Ekipler yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına kentin farklı noktalarında devam edecek.
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