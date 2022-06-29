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İzmit'te silajlık tohumlar toprakla buluştu
Yerel 29.06.2022, 12:42
Kocaeli'de İzmit Belediyesi silajlık yem tohumlarını toprakla buluşturduKOCAELİ (İGFA) - Üreticiye her daim destek veren ve öncü olan İzmit Belediyesi, silajlık yem tohumlarını toprakla buluşturmaya devam ediyor.
‘Üreten Belediye’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, tarımsal kalkınma adına gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek silajlık mısır tohumlarını toprakla buluşturuyor.
Ekipler, mülkiyeti İzmit Belediyesine ait olan arazileri maksimum oranda kullanmaya ve ekip biçmeye devam ediyor. Sonbaharda hasadı yapılacak olan mısır tohumları ve şeker sorgumu hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara kış ayında hibe desteği olarak dağıtılacak.
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