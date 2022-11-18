İzmit'te projeye uygun hareket etmeyen işyerinin sözleşmesi feshedildi

Kocaeli'de İzmit Belediyesi ciddi kamu zararı oluşturabilecek durumun önüne geçmek adına Yahya Kaptan’da bulunan David People adlı iş yerinin sözleşmesini projeye aykırı hareket edilmesinden dolayı feshetti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Encümen toplantısında Yahya Kaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi numara 64 adresinde bulunan David People adlı işyerinin sözleşmesi, Cumhur İttifakı üyelerinin şerhine rağmen oy çokluğu ile feshedildi. 2016’da Yiğitbay Metal Geri Dönüşüm firmasına 10 yıllığına kiraya verilen alanda sözleşmedeki projeden daha farklı bir proje yapıldığı tespit edildi.

2016 yılında yap işlet devret modeli ile kiralanan 255 metrekarelik alandaki iş yerinin 1900 metrekarelik alanı kullandığını tespit eden İzmit Belediyesi projenin uygun hale getirilmesi yönünde tebliğde bulundu. Kiracının projeyi 2016 yılındaki sözleşmeye uygun hale getirmemesinden dolayı da sözleşme feshedildi.

KAMU ZARARININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Eğer 2016 yılında ihale edildiği zamanda 1900 metrekare yapı alanı yapılabilir şartları ile ihaleye çıkılsaydı İzmit Belediyesi çok ciddi bir gelir elde edebilirdi. Yahya kaptan gibi değerli bir bölgede 10 dönüm arazi ve yaklaşık 2 bin metrekarelik bir yapı şeklinde ihale yapılsaydı birçok istekli ihaleye katılır ve belediyenin de ciddi bir gelir etme etmesi sağlanırdı.

İzmit Belediyesi bu fesih kararıyla ciddi bir kamu zararının önüne geçmiş oldu.

Sözleşmesi feshedilen iş yeri ise son dönemde özellikle İzmit Belediyesini zor durumda bırakmak adına işyerini işletme ruhsatı olmaksızın izinsiz şekilde açtı. Ve sözleşme kurallarına uyulmadığı taktirde belediyenin işlem yapacağı kendilerine bildirilmesine rağmen vatandaşlara durumu bildirmeden birçok üyelik aldı. Vatandaşların kötü niyetli işletmelere karşılık kandırılmamaları açısından bu duruma dikkat etmesi gerekiyor. Yapı alanı sözleşmeye uygun hale getirilmediği için sözleşmesi feshedildi.