İzmit'te Patibüs can dostlarını aşıladı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Patibüs hizmetiyle Umuttepe’de bulunan yavru köpekleri aşıladı ve tedavilerini gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit’in farklı bölgelerinde sokak hayvanlarını aşılayan ve ihtiyaç durumuna göre tedavilerini yapan İzmit Belediyesi veterinerleri, gezici muayene aracı Patibüs ile can dostlarımızın yerinde tedavilerini gerçekleştiriyor.

Program dâhilindeki çalışmalarını yapan ekipler, vatandaşlardan gelen taleplere de kısa sürede dönüş yaparak sokak hayvanlarının yardımına koşuyor.

Umuttepe’de bulunan hayvansever öğrenciler yavru köpeklerin aşı ve tedavileri için İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçti. Veteriner hekimler Patibüs ile kısa sürede Umuttepe’ye giderek yavru köpeklerin aşılarını ve kontrollerini gerçekleştirdi.

Yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.