İzmit'te Nusrat buğdayları toprakla buluşturuldu

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Yerel Buğdayı Destekleme Projesi kapsamında Nusrat cinsi buğday tohumları Kozluca Köyü’nde toprakla buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Üreten Belediye İzmit Belediyesi, tarımsal kalkınma adına toprağın zenginliğinden yararlanmaya ve üreticiyle paylaşmaya devam ediyor.

Yıllarca boş bırakılan birçok araziyi kullanıma açan; sebze, meyve, mısır, buğday, aronya, salep gibi birçok ürünün ekimini yapan İzmit Belediyesi, bu sene de Nusrat cinsi buğday tohumlarını toprakla buluşturdu.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Kozluca Köyü’nde bulunan 24 dönüm arazide Nusrat cinsi buğday tohumlarının ekimini gerçekleştirdi.

Yerel buğday tohumu kullanımı ve verimliliğini arttırmak adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, ürettikçe paylaşmaya devam edecek.