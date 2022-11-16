İzmit'te Kartopu Sokak'ın merdivenleri renklendi

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi Kartopu Sokak’ta başladığı merdiven yenileme çalışmalarını tamamlamasının ardından merdivenleri rengarenk yaptı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kentin birçok noktasında vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi Kartopu Sokak’ta 60 metre uzunluğunda parapet ve 45 uzunluğunda merdiven çalışmasını tamamladı.

Ekipler, zamanla deforme olan 45 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki merdivenlerde gerçekleştirilen çalışmaları kısa sürede tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalar sonrası merdivenleri rengarenk boyadı.

Bölge sakinleri gerçekleştirilen çalışmadan ötürü İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti.