İzmit'te İstiklal Caddesi'nde ikinci etap başlıyor

Kocaeli'de estetik belediyecilik anlayışıyla kentin cadde ve sokaklarını modernize eden İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi projesi içinde kalan bölümünün ardından İstiklal Caddesi’nin ikinci etabı için de kolları sıvadı.KOCAELİ (İGFA) - Kentin daha modern bir hale gelmesi için çaba harcayan İzmit Belediyesi, kent merkezindeki Fethiye Caddesi ve yan yolları, İstiklal Caddesi Fethiye bölümü, Acısu, Rauf Orbay ve Cebesoy Sokağın ardından bir caddeyi daha modern hale getirecek.

Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi’nin BELSA Plaza tarafından başlayıp Endüstri Meslek Lisesi istikametine devam eden ikinci etabında hazırlıklar başladı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk süreç hakkında esnafa bilgi verdi.

ESNAFTAN PROJEYE TAM DESTEK GELDİ

Bölge esnafını ziyaret eden İzmit Belediyesi heyeti, esnafın taleplerini dinledi. Çalışmalar sırasında esnafın mağduriyet yaşamaması adına ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen İzmit Belediyesi yöneticilerine esnaftan tam destek geldi. Rauf Orbay ve Cebesoy Sokağın estetik görünüme kavuşmasından memnun olduklarını ifade eden bölge esnafı, kendi sokaklarındaki çalışmalar için İzmit Belediyesi ekiplerine destek vereceklerini ifade etti.