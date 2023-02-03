İzmit'te hasarlı istinat duvarı yenilendi
Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi Öngelen Sokak’ta geçtiğimiz yaz ayındaki yoğun yağışlardan etkilenen taş duvarı tamamen yeniledi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, geçtiğimiz haziran ayında yoğun yağmur sonrası Fatih Mahallesi Öngelen Sokak’ta ağır hasar alan istinat duvarına anında müdahale ederek can ve mal güvenliğini sağlamıştı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sonrasında ise duvarın risk oluşturan sağ ve sol kısmını da kontrollü bir şekilde yıkarak duvarın bir kısmını yeniden inşa etmişti.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 65 metre uzunluğundaki istinat duvarının son olarak 25 metre uzunluğundaki kısmında da yenileme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, 5 metre yüksekliğindeki taş duvarın yapımı için 320 metreküp taş kullanarak çalışmaları tamamladı.
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