İzmit'te Çınar Kadın Kooperatifi’ne destek büyüyor

Kadınların hem üretime katılması hem de ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından hayata geçirilen Çınar Kadın Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı’nın projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazandıKOCAELİ (İGFA) - Üretime ve üreticiye her platformda desteğini hissettiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 20 Nisan 2020 tarihinde kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi, gün geçtikçe büyümeye ve destek görmeye devam ediyor.

Örnek çalışmalar ile adından sıklıkla bahsedilen Çınar Kadın Kooperatifi’ne son olarak bir destekte Ticaret Bakanlığı’ndan geldi.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde yürütülen KOOP- DES projesi kapsamında kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması amacıyla verilen hibeden Çınar Kadın Kooperatifi de faydalanacak. İzmit Belediyesi yetkilileri ile Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya’nın imzaladığı protokol sonrası resmiyet kazanan sözleşme ile hibe kapsamında Çınar Kadın Kooperatifi, işleme ve baskı makinesi alarak envanterine yeni ve kullanışlı ürünler katacak.

Bu güne kadar çeşitli projelerde yer alarak kadının ekonomik yaşamda güçlenmesi, kadın istihdamı için faaliyetler yürüten Çınar Kadın Kooperatifi, ev dekorasyonu, ev tekstili ve çeyizlik ürün branşlarında kadınlara evlerinde çalışabilecekleri iş imkanı sunarak yaklaşık 2500 kadına istihdam sağladı.