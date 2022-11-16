İzmit'te Çınar Çocuk Evleri çoğalıyor

Gelişen ve değişen dünyaya ayak uyduracak çocukların yetiştirileceği ve İzmit Belediyesinin 3’üncü kreşi olacak olan Tepeköy Çınar Çocuk Evi’nin temel atma töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden İzmit Belediyesi, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in seçim vaatlerinden olan Çınar Çocuk Evi’nin üçüncüsünü Tepeköy Mahallesi’nde hayata geçirecek. İhale süreci tamamlanan ve yer teslimi yapılan Tepeköy Mahallesi’ndeki alanda kazı çalışmaları bir süre önce başlamıştı. Tesisin temel atma töreni geniş katılımla gerçekleştirildi.

1125,50 metrekarelik alanda yapımına başlanan Tepeköy Çınar Çocuk Evi, yaklaşık 350 metrekarelik alanda tek kat olarak projelendirildi. Etkinlik odaları, derslikler ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bahçe peyzajıyla çocukların doğa ile iç içe olacağı şekilde planlandı.

Gelişen ve değişen dünyaya ayak uyduracak çocukların yetiştirildiği Çınar Çocuk Evlerinin üçüncüsü Tepeköy Mahallesi Özbek Sokak’ta kente kazandırılacak. Kreşin Haziran ayında tamamlanması bekleniyor. Tesis tamamlandığı zaman İzmitlilerin bir hayali daha gerçekleşmiş olacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, temel atma töreninde gerçekleştirdiği konuşmada, çocukların hayatına değer katacak işler yaptıklarını söyledi.

Daha önce yaptıkları işlerde oluşturdukları marka değerlerin ortada olduğuna vurgu yapan Başkan Kaplan Hürriyet, "Çınar Çocuk Evlerimiz, Kadın Girişimciler Merkezimiz, Çınar Akademi, Yaşam Destek Evi, Alzheimer Yaşam Evi gibi çok sayıda projemizi İzmitimizin her kesiminden vatandaşımıza sunarak hizmetlerimize aynı kararlılıkla, azimle ve yorulmadan devam ediyoruz. Kentimizin aslında harcını sağlam tutuyoruz. Temeli sağlam olsun istiyoruz" diye konuştu.

Temel atma töreninde söz alan CHP İl Başkan Vekili Mehmet Demirtaş, “Sosyal Demokrat Belediyecilik insana dokunmaktır. Kıymetli başkanımız da her geçen gün bu yönde projelere imza atıyor. Başkanımıza ve ekibine yaptıkları hizmetlerde başarılar diliyorum. Bu çalışmaların daha da artmasını temenni ediyorum” dedi.