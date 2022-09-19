İzmit'te belediyeden Muharip Gaziler'e ziyaret

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nden Muharip Gaziler Derneği’ne ziyaretKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesini ziyaret ederek günlerini kutladı

İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ve Hakan Yalçın, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesini ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık nezdinde tüm gazilerin gününü kutlayan İzmit Belediyesi yöneticileri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de selamlarını iletti. Nazik ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden gaziler, İzmit Belediyesinden gelen heyete teşekkür etti.