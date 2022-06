İzmit'te Başkan Yardımcısı Kardaş'tan 'Cedit' paylaşımı

Kocaeli'de İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, Cedit Mahallesi sakinlerinin mağduriyeti üzerinden siyaset yapanlara yönelik paylaşımında “Şimdi ne oldu da Cedit’i ve Cedit’liyi siyasi malzeme olarak kullanmaya başladınız. Söyleyecek sözünüz bitti, yapılacak icraatınız kalmadı mı beyefendiler? Bir an önce Cedit’i siyasi çıkarlarınıza alet etmeyi bırakın” ifadelerini kullandıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi üzerinden siyaset yapanlara sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Kardaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

“Gerçekten siz sıkılmadınız mı? Her açıklamanızın İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’le ilgili olmasından. Sabah uyandığınızda “Acaba bugün Fatma Hanım’a nasıl sataşırım demekten yorulmadınız mı? İl Başkanınız çıkar Fatma Hanım, ilçe başkanınız çıkar Fatma Hanım. Daha ne görev yaptığını bile bilmediğimiz sözde bürokratlarınız çıkar, Fatma Hanım. Bir ismi ezberlemeye çalışsanız bile, o ismi bu kadar zikretmezsiniz. Alt yapı yatırımlarından bahsedersiniz; yok efendim şu kadar milyonu alt yapıya gömdük dersiniz, gömdüğünüz yerleri su basar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na iki yıl önce devrettiğinizi unuttuğunuz GOSB-Gebze-Darıca Metro Hattı’ndan hala daha kendi projeniz gibi bahsederken bir nebze olsun utanmazsınız. Şehircilik Bakanlığı’na devrettiğiniz Cedit’le ilgili ettiğiniz her bir kelamınızla; insanları kandırır, halen daha siyasi çıkar umarsınız. Oysa siz değil miydiniz; Fatma Hanım ile birlikte ilgili Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum ile olan görüşmede “Siyaset yapmayacağız ve Cedit halkını siyasete malzeme etmeyeceğiz” diye beylik laflar atan. Şimdi ne oldu da Cedit’i ve Cedit’liyi siyasi malzeme olarak kullanmaya başladınız. Söyleyecek sözünüz bitti, yapılacak icraatınız kalmadı mı beyefendiler? Şehircilik Bakanı Cedit’te “Burası bitecek, etap etap devam edeceğiz.” dediğinde “Burayla ilgili bir çalışmamız henüz yok. Bunu yaymasınlar Sayın Bakanım. Bu konuda taahhüttünüz olmasın” diyerek eteklerinizin tutuşmasını istemiyorsanız, bir an önce Cedit’i siyasi çıkarlarınıza alet etmeyi bırakın"