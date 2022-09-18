İzmit'te Balkan Dernekleri kahvaltıda buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde Balkan Derneklerinin temsilcileriyle kahvaltıda buluştu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kentin sivil toplum kuruluşlarıyla sık sık bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor.

Başkan Hürriyet bu sabah da Balkan Derneklerinin temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde düzenlenen programda Hürriyet’e İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur eşlik etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet programa katılan tüm dernek temsilcilerine teşekkür ederek Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nin önümüzdeki dönemde faal bir şekilde kullanılması için ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.

Dernek temsilcileri de Başkan Hürriyet’e desteklerinden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.