Son Dakika

İzmit'te Alikahya Atatürk Mahallesi’ne asfalt seferberliği

Yerel 19.10.2022, 11:30
İzmit'te Alikahya Atatürk Mahallesi’ne asfalt seferberliği

Kocaeli'de zamanla deforme olan yollarda üst yapı çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi’nde üç farklı caddede asfalt çalışması gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kentin dört bir yanında asfalt çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi Yunus Emre Caddesi, 19 Mayıs Caddesi ve Turgut Reis Caddesi’nde asfalt kazıma çalışmalarının ardından asfalt serim çalışmalarına başlandı.

Asfalt çalışmalarının devam ettiği Alikahya Atatürk Mahallesi’nde çalışmalar kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

Asfalt serim çalışlarını yerinde inceleyen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, "İzmit Belediyesi olarak üstyapı çalışmalarımıza büyük bir özveriyle devam ediyoruz. Kötü ve bakımsız durumda olan yolları yenileyerek modern hale getiriyoruz. Alikahya Atatürk Mahallesi Yunus Emre Caddesi, 19 Mayıs Caddesi ve Turgut Reis Caddesi’nde toplamda 1200 metre uzunluğundaki arterde 1200 ton asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmesi adına çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. İzmit Halkı için her daim işbaşındayız” dedi.

Yorumlar (0)
17
kapalı
Namaz Vakti 19 Ekim 2022
İmsak 05:48
Güneş 07:13
Öğle 12:54
İkindi 15:55
Akşam 18:26
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 10 15
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Crystal Palace 10 13
11. Bournemouth 10 13
12. Fulham 10 12
13. West Ham United 10 11
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 11 9
18. Southampton 10 8
19. Nottingham Forest 11 6
20. Leicester City 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 10 20
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 10 15
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Sevilla 10 10
12. Celta Vigo 9 10
13. Mallorca 9 9
14. Espanyol 9 9
15. Getafe 10 9
16. Girona 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3