İzmit'te Alikahya Atatürk Mahallesi’ne asfalt seferberliği

Kocaeli'de zamanla deforme olan yollarda üst yapı çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi’nde üç farklı caddede asfalt çalışması gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kentin dört bir yanında asfalt çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi Yunus Emre Caddesi, 19 Mayıs Caddesi ve Turgut Reis Caddesi’nde asfalt kazıma çalışmalarının ardından asfalt serim çalışmalarına başlandı.

Asfalt çalışmalarının devam ettiği Alikahya Atatürk Mahallesi’nde çalışmalar kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

Asfalt serim çalışlarını yerinde inceleyen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, "İzmit Belediyesi olarak üstyapı çalışmalarımıza büyük bir özveriyle devam ediyoruz. Kötü ve bakımsız durumda olan yolları yenileyerek modern hale getiriyoruz. Alikahya Atatürk Mahallesi Yunus Emre Caddesi, 19 Mayıs Caddesi ve Turgut Reis Caddesi’nde toplamda 1200 metre uzunluğundaki arterde 1200 ton asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmesi adına çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. İzmit Halkı için her daim işbaşındayız” dedi.