İzmit Millet Bahçesi’nde ilk kazma için gün sayılıyor

İzmit Millet Bahçesi’nin yer teslimi alan yüklenici firma şantiye kurma çalışmalarına başladıKOCAELİ (İGFA) - ‘Daha yeşil Kocaeli’ hedefiyle kentte yeşil alanların sayısını artıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fuar Alanı’nda yapılması planlanan İzmit Millet Bahçesi için ilk adımı atıyor. Yüklenici firma, Kocaeli’nin sosyal ve kültürel yaşamına büyük bir değer katacak İzmit Millet Bahçesi’nin yer teslimini alarak, şantiye kurma çalışmalarına başladı. Ekipler şantiyenin kurulmasından sonra ilk kazmayı vuracak. Düğün salonları, restoran ve gözlem kulelerinin de yer alacağı dev projenin 2023 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

İLKİ DARICA’DA YAPILMIŞTI

Kocaeli’ni yeşille anılan bir kent haline getirmek için yoğun bir çaba harcayan ve bu bağlamda ilk Millet Bahçesi’ni Darıca’da inşa ederek bölgeye değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehre vizyon katacak yeni bir millet bahçesini daha Kocaeli halkının hizmetine sunmaya hazırlanıyor. İhalenin gerçekleşmesinin ardından yüklenici firma yer teslimini aldı. Şantiye kurma çalışmalarına başlayan firma, en kısa zamanda ilk kazmayı vurarak İzmit Millet Bahçesi projesinin startını vermiş olacak.

DÜĞÜN SALONLARI, GÖZLEM KULELERİ

İzmit Millet Bahçesi Projesi’nde düğün salonları, kafeler, yeme-içme noktaları, gözlem kuleleri, gün batım terasları, kuş gözlem evi, spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi diğer sosyal donatılar yer alacak. İzmit Millet Bahçesi’nin yapımı tamamlandığında vatandaşlar, aileleri ile birlikte güzel vakit geçirecekleri çok nitelikli bir sosyal yaşam alanına kavuşmuş olacak.