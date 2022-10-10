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İzmit Millet Bahçesi için yıkımlar sürüyor

Yerel 10.10.2022, 09:44
İzmit Millet Bahçesi için yıkımlar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit Millet Bahçesine çevrilecek fuar alanında yıkım çalışmaları sürüyor.KOCAELİ (İGFA) -Daha yeşil Kocaeli’ hedefiyle kentte yeşil alanların sayısını artıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevreye yönelik yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Kocaeli Fuar Alanı’nda yapılması planlanan İzmit Millet Bahçesi için çalışmalar devam ediyor. İzmit Millet Bahçesine çevrilecek fuar alanında yıkım çalışmaları sürüyor.

İzmit Fuarı 4. Cadde ve 2. Cadde arasında kalan binaların yıkımı sürüyor. Ekipler caddelerin arasında bulunan binaları son çalışmayla tamamen yıktı. Moloz kaldırma eşlemleri devam ediyor. Ayrıca alanda bulunan elektrik hatları için deplase çalışması yapılıyor.

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