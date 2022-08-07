İzmit Kuruçeşme’de üstyapı çalışmalarına başlandı

Kocaeli Büyükşehir İzmit Kuruçeşme İnkılap Caddesinin asfaltlanması sonrası üstyapı çalışmaları devam edecekKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Kuruçeşme İnkılap Caddesinin asfaltlanması ile başladığı üstyapı çalışmalarını Muammer Aksoy, Barış ve Cumhuriyet Mahallesi Karayolu Sokak, 102. Sokak ile devam ettirecek. Yağışların olmadığı yaz aylarında asfaltlamaya uygun mevsimi fırsat bilerek çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, trafiğe engel olmamak için özellikle gece geç saatlerde çalışma yapıyor.

İzmit Kuruçeşme Mahallesi İnkılap Caddesinde asfalt serimi yapıldı. Gece geç saatlerde İnkılap Caddesi asfaltlandı.

Trimer kazısı ile eski asfaltın kazındığı İnkılap Caddesinde yeni asfalt serimi yapıldı. İzmit’te asfaltlama çalışmalarına devam edecek Büyükşehir Belediyesi, Muammer Aksoy, Barış ve Cumhuriyet Mahallesi Karayolu Sokak ve 102. Sokakta üstyapı çalışmaları yapacak.