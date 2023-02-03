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İzmit Kocatepe'ye yeni basketbol sahası
Yerel 03.02.2023, 09:30
İzmit Belediyesi Kocatepe Mahallesi’ne yeni basketbol sahası kazandırıyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kocatepe Mahallesi Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç Parkı’nda 385 metrekare alana yeni basketbol sahası kazandırılıyor.
Çalışmaları kısa sürede tamamlayacak olan ekipler, yeni basketbol sahasını gençlerin kullanımına sunacak.
Basketbol sahası yapım çalışmaları başlatılan Kocatepe Mahallesi Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç Parkı’nda çalışmalar hızla ilerliyor. 385 metrekare alana sahip basketbol sahasına 73 metreküp beton atıldı. Basketbol sahası etrafındaki direkleri yenileyen ekipler, tel örgü ve zemin boyama işlemlerinin ardından çalışmaları tamamlayacak.
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