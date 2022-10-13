İzmit Kent Konseyi kadınlarından 'Mutlu' seminer

Kocaeli'de İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine yönelik ‘Liderlik ve ekip Çalışması’ başlığında 02 Eylül tarihinde başlatılan ve farklı konuların ele alındığı seminerlerin bu haftaki konusu ‘Mutluluk’ kavramı oldu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin üyelerine yönelik hayata geçirdiği nefes ve meditasyon ile kişisel gelişim atölyesi, 11-12 Ekim tarihlerinde Nefes ve Yaşam Koçu Afife Beşik’in liderliğinde ‘Mutluluğun resmini çizmek’ adı altında BELSA B Blok 9. kattaki İzmit Kent Konseyi Salonu’nda düzenlendi.

Seminere; İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Aslı Devrim, Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı Özlem Durmuş Şenyüz ve Kadın Meclisi üyelerinden oluşan 20 kişilik grup katıldı.

Nefes, meditasyon ve kişisel gelişim konularında çalışan Afife Beşik’in liderliğinde ekip nasıl olunur? Lider nasıl olunur? başlıkları altında gerçekleştirilen program dahilinde 5’er kişiden oluşan 4 farklı gruba nefes ve meditasyon çalışmasının ardından ‘Mutluluğun Resmini Çizmek’ konulu seminer verildi. Programa katılan kadınlar, düzenlenen programlardan ve verilen seminerden çok memnun kaldı.