İzmit'in yüksek kesimlerinde kar mesaisi başladı
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağan yüksek kesimlerde vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına kar küreme çalışmalarına başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının başlaması ile birlikte harekete geçti.
Özellikle yüksek kesimler yoğun kar yağışı alırken ekipler de kar küreme çalışmalarıyla vatandaşların ulaşımını kolaylaştırdı. Kar Timi, Umuttepe’de ve Böğürgen Mahallesi’nde gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar sonucu yolları ulaşıma açtı.
İzmit Belediyesi Kar Timi, kar yağışı sebebiyle vatandaşların karşılaşabilecekleri olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla 7/24 teyakkuz halinde olacak. İzmit Belediyesi Kar Timi, zorlu hava şartları boyunca vatandaşların yanında olmaya devam edecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|20
|48
|2. Fenerbahçe
|20
|44
|3. Başakşehir
|20
|40
|4. Beşiktaş
|20
|39
|5. Adana Demirspor
|20
|37
|6. Trabzonspor
|20
|35
|7. Kayserispor
|20
|29
|8. Konyaspor
|20
|27
|9. Alanyaspor
|21
|25
|10. Karagümrük
|20
|23
|11. Gaziantep FK
|20
|22
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Sivasspor
|21
|21
|14. Antalyaspor
|19
|21
|15. Giresunspor
|20
|21
|16. Hatayspor
|19
|20
|17. Kasımpaşa
|20
|19
|18. İstanbulspor
|20
|15
|19. Ümraniye
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|21
|41
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|47
|2. Real Madrid
|18
|42
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|19
|31
|6. Real Betis
|18
|31
|7. Rayo Vallecano
|19
|29
|8. Osasuna
|19
|28
|9. Athletic Bilbao
|19
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|18
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Celta Vigo
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|19
|19
|19. Getafe
|19
|17
|20. Elche
|19
|6