İzmit'in yardım tırları Hatay Dörtyol’da

İzmit’ten deprem bölgesine gönderilen yardım tırları, ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşıyor. Gönderilen yardım tırlarından biri de Hatay Dörtyol’da deprem bölgesine vardıKOCAELİ (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem felaketi için ülkenin dört bir yanından yardımlar sürüyor.

İzmit Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında İzmit halkının desteğiyle yüklenen yardım tırları her gün afet bölgesine uğurlanıyor.

Tırlar peş peşe deprem bölgesine ulaşırken yardım tırlarından biri de Hatay Dörtyol’a ulaştı.

Deprem felaketin yaşandığı Hatay’ın Dörtyol ilçesine ulaşan tırdaki malzemeler vatandaşların yardımı ile boşaltılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. İzmit Belediyesi yardım tırları, bölgedeki insanlara bir nebze de olsa nefes aldırdı. İzmit Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen yardım kampanyası kapsamında doldurulan tırlar bugün de yüklenerek deprem bölgesine hareketine devam ediyor.