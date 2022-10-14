İzmit'in minik öğrencileri İZGİM’i ziyaret etti

İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi(İZGİM) Çocuk Kütüphanesi ve Oyun Alanı, Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu 2. sınıf öğrencilerini ve öğretmenlerini ağırladı. Öğrenciler burada, strateji oyunları oynayarak keyifli zaman geçirdiler.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi, eğitim öğretim yılı başlamasıyla birlikte minik ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Son olarak Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinden oluşan 26 kişilik grup, çocuk kütüphanesindeki kitapları inceledi ve kendi kitap ayraçlarını yapma fırsatı yakaladı.

Ardından öğrenciler, akıl ve zeka oyunları atölyesinde öğrencilerin gelişimini destekleyecek farklı becerileri içerisinde barındıran strateji oyunları oynayarak keyifli zaman geçirdiler. Ziyaretleri sonunda katılım sertifikası ve onlara özel hazırlanan hediyeleri alan minikler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e memnuniyetlerini ve teşekkürlerini ileterek İzmit Belediyesinin servisi ile okullarına geri döndüler.