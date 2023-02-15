İzmit'in atölyeleri depremzedelere soba üretiyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyeleri de, Fen İşleri ve Temizlik İşleri atölyeleri gibi depremzedeler için boş varillerden soba imal etmeye başladıKOCAELİ (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyük yıkıma sebep olan depremin ardından tüm birimleriyle teyakkuz haline geçen İzmit Belediyesi hem afet bölgesine hem de bölgeden ilimize gelen depremzedelere olan desteklerini sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de atölyeler de boş varillerden soba imal ediyor.

Afet bölgesindeki vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak adına İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan ustalar boş varillerden soba imal etmeye başladı. Ayrıca ekipler yaptıkları budama çalışmalarından kalan odun parçalarını da ısınmak için kullanılmak üzere afet bölgesine gönderecek.