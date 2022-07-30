İzmit Gençlerbirliği Spor Kulübünden Başkan Hürriyet’e teşekkür

İzmit Gençlerbirliği Spor Kulübü, kendilerini şampiyonlar gecesinde ağırlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret ederek teşekkür etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İkinci Amatör Lig’de şampiyon olarak Birinci Amatör Lig’e yükselen futbol takımlarla geçtiğimiz haftalarda şampiyonlar gecesinde buluşarak tebrik etmişti. Bu kapsamda İzmit Gençlerbirliği Spor Kulübü yöneticileri Başkan Hürriyet’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

“AMATÖR SPOR KULÜPLERİNİ ÖNEMSİYORUZ”

İzmit Gençlerbirliği Kulübü Başkanvekili Faruk Özcan ve yönetim kurulu üyeleri ziyarette, spora ve sporcuya değer veren ve desteklerini hep arkalarında hissettikleri Başkan Hürriyet’e teşekkür ettiler. Başkan Hürriyet de amatör spor kulüplerine önem verdiklerini ve desteklerine devam edeceklerini ifade ederek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.