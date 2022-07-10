İzmit eski bayramlar tadındaki kutlamaları çok sevdi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde belediye meydanında düzenlenen Halk Bayramlaşması’nda İzmitliler ile buluştu. Eski bayramlar tadındaki kutlamalarda İzmitliler ile bayramlaşan Başkan Hürriyet, “Pandemi sonrası vatandaşlarımıza güzel bir bayram coşkusu yaşatmak istedik. Güzel günler hep bizim olsun” dedi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Belsa Plaza önünde düzenlediği Halk Bayramlaşması etkinliğiyle Kurban Bayramı coşkusunu İzmitlilere doyasıya yaşattı. Çocuklar erken saatlerde kurulan oyun alanlarıyla eğlenceli bir gün geçirirken, bando ve balon şov gösterileriyle 7’den 70’e herkes Kurban Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Binlerce vatandaşın katıldığı Halk Bayramlaşması programında vatandaşlar gönüllerince eğlendi. İkramları, eğlenceleri, gösterileriyle eski bayramlardan esintiler sunan program, İzmitliler tarafından çok beğenildi.

“KENTTE BAYRAM HAVASI ESSİN İSTEDİK”

Programın açılış konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Göreve geldiğimiz ilk sene bir halk bayramlaşması gerçekleştirmiştik. Ne yazık ki pandemi nedeniyle 2 sene boyunca bayramlaşma yapamamıştık. Pandemide yorulduk, üzüldük, kayıplar yaşadık, bayramlaşamadık, birbirimize sarılamadık. Bu sene hep birlikte kentte bayram havası essin istedik.

“ETTİĞİNİZ DUALAR KABUL OLSUN”

Halkla bütünleşerek, herkes birbiriyle gönül gönüle bayramlaşsın istedik. Bu sene 2’ncisini düzenlediğimiz Halk Bayramlaşmamızda belediye meydanında büyük bir coşkuyla bayramı yaşıyoruz. Bütün yurttaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum. Ettiğiniz dualar kabul olsun. Allah evlatlarımıza sağlık, ailelerimize birlik beraberlik versin. Güzel günler hep bizim olsun. Pandeminin ve ekonominin yarattığı bu kötü günlerden bir an önce çıkmayı diliyoruz.

“BAYRAMLAR KÜSLÜKLERİN BİTTİĞİ GÜNLERDİR”

Çocuklarımız bugün eğlensin istedik. Onlar için kurduğumuz oyun alanları geç saate kadar devam edecek. İnsanlar gözlerinin içine bakarak birbirinin bayramını kutlasın. Bayramlar küslüklerin bittiği, birbirimiz için iyi dilekler ve dualar ettiğimiz çok kıymetli günler. Bu kıymetli günlerde de İzmit halkı bayramlaşıyor. Davetimize icabet eden bütün İzmitlilere teşekkür ediyorum” dedi.

“İZMİT’E CUMHURİYET KADINININ ELİ DEĞMİŞ”

Programda konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Alana yaklaştığım zaman bando sesini duydum. Dedim ki burası Cumhuriyet’in kenti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’i kurmadan önce ilk toplantılarından birini İzmit’te yapmıştı. Meydana yaklaşırken gençleri ve kadınları mutlu bir şekilde gördüğümde şunu düşündüm; Cumhuriyet’in kenti İzmit’e Cumhuriyet kadının eli değmiş”

“BARIŞA EMANET OLUN”

“Çok değerli İzmitliler bu ülkedeki tek istediğimiz barış, kardeşlik, özgürlük. Birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkede hep birlikte yaşayacağız. Bayramları fırsata dönüştürerek halaylarla davullarla zurnalarla kutlayacağız. Kurban Bayramı, ülkemize ve İslam alemine barış, kardeşlik ve özgürlük getirsin diyorum. Nice bayramlarda görüşmek üzere. Bayramınız kutlu olsun. Barışa emanet olun” ifadelerini kullandı.

HÜRRİYET, İZMİTLİLERLE BAYRAMLAŞTI

Konuşmaların ardından Başkan Hürriyet, belediye önünde İzmitlilerle büyük sevgi gösterileri eşliğinde tek tek bayramlaştı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Başkan Hürriyet, yüzlerce İzmitli ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar için kurulan oyun alanlarını gezen Başkan Hürriyet, vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulundu. Çocuklara özel hazırlanan uçurtmaları dağıtan Başkan Hürriyet, minik kalplerle yakından ilgilendi. Başkan Hürriyet’e hazırlanan Halk Bayramlaşması etkinliği için teşekkür eden İzmitliler, eski bayramlar tadındaki eğlencenin her sene yapılmasını istedi.

İZMİT KENT ORKESTRASI BÜYÜLEDİ

Program kapsamında öğlen saatlerinde sahne alan İzmit Belediye Bandosu müzikleriyle alanı coştururken, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Akşam saatlerinde ise İzmit Kent Orkestrası sahne aldı. İzmit Kent Orkestrası, alana kurulan sahnede sergilediği müzik ziyafetiyle bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Büyük çoğunluğu İzmitli müzisyenlerden oluşan İzmit Kent Orkestrası, güncel ve popüler şarkıları başarıyla seslendirirken, binlerce İzmitli de unutamayacakları bir bayram yaşadı.