İzmit 'Diyabet Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi Emekli Meclisi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği işbirliğiyle İzmit Belediyesi Meclis Salonu’nda Diyabet Sempozyumu düzenlendi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi Emekli Meclisi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği işbirliğiyle Diyabet Haftası sebebiyle Diyabet Sempozyumu düzenlendi.

İzmit Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen sempozyuma Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakülteleri öğretim görevlisi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alev Selek ve Diyetisyen Büşra Çakır konuşmacı olarak katıldı.

İzmit Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen Diyabet Sempozyumuna İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İKK Genel Sekreteri Hüseyin Doğan, İKK yürütme kurulu üyesi Yasin Burak Özer, İKK Emekli Meclisi Başkanı Neriman Kılıçalan ile yürütme kurulu üyeleri, İKK Kadın Meclisi Başkan Yarcımsı Özlem Durmuş Şenyüz ile yürütme kurulu üyeleri, Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Adem Yaman ve konuya duyarlı İzmitli vatandaşlar katıldı.

İKK Emekli Meclisi Başkanı Neriman Kılıçalan’ın yaptığı açılış konuşması sonrasında, uzmanlar diyabet ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi. Programın sonunda ise, Kocaeli Sağlık Çalışanları Dernek Başkanı Adem Yaman Doç. Dr. Alev Selek’e; İKK Genel Sekreteri Hüseyin Doğan Diyetisyen Büşra Çakır’a, plaket takdim etti.