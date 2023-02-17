İzmit deprem bölgesine portatif tuvalet üretiyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından deprem bölgesinde kullanılmak üzere portatif tuvalet imalatı başladıKOCAELİ (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen büyük depremlerin yaraları el birliği ile sarılmaya devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından gelen yardımların ardından depremzedelere kalıcı ve hijyenik bir yer inşa etmek adına İzmit Belediyesi de elini taşın altına koydu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in deprem felaketinin ilk gününden bu yana bölgede olması ve eksiklikleri yerinde incelemesinin ardından ekipler çalışmalara başladı. Çadır Kent için bölgede çalışan ekiplerin yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de depremzedelerin hizmetinde kullanılmak üzere portatif tuvalet imalatı yapılmaya başlandı.

Portatif tuvalet için İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri öz kaynakları ile gece gündüz demeden çalışmalara devam ediyor. Depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda İzmit Belediyesi ekiplerinin çalışmaları süreç içerisinde devam edecek.