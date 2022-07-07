İzmit Çınar Evleri sahiplerine kavuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ ve İzmit Belediyesi’nin 18 ay önce başlayan işbirliği meyvesini verdi.KOCAELİ (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ ve İzmit Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Arızlı Mahallesi’ndeki “İzmit Çınar Evler”inin temeli, 28 Aralık 2020’de atılmıştı.

KİPTAŞ, “Afet odaklı sosyal konut” üretmeyi amaçlayan projeyi, yaklaşık 18 ayda tamamladı. İzmit Çınar Evler’ için düzenlenen “Anahtar Teslim Töreni”, CHP TBMM Başkanvekili Haydar Akar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Projede hak sahibi olan çok sayıda vatandaş da tören alanında hazır bulundu.

KİPTAŞ’ın yapımını tamamladığı 4 bloktaki, 143 konut ve 5 ticari birim için düzenlenen törende konuşan CHP TBMM Başkanvekili Haydar Akar, 11 büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin, il belediyelerimizin güzel örneklerine şahit olduklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, talep gelen her yerde iş ürettiklerinin altını çizdi. KİPTAŞ’ın kendi dönemlerinde, inşaat sektöründe faaliyet gösteren ilk 500 firma arasındaki listede 7 sıra yükselerek, 11’nci sıraya yerleştiği bilgisini paylaşan Başkan İmamoğlu, “KİPTAŞ, İstanbullunun malı, milletin malı. Bütün üretimlerimiz halk lehine” dedi.

KAPLAN: “ŞİKAYET ETMEK YERİNE, ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞTIK”

İlçe belediyesi olarak mecliste çoğunluğa sahip olmadıklarını kaydeden İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan da, “Hükümet gibi bir desteğimiz yok. Büyükşehir gibi bir desteğimiz yok. Üstüne bir sürü borçlar ve sıkıntılar var. Sözlerimiz arasında ‘Bu kentte, sosyal konut anlayışını değiştirecek konutlar yapacağız vaadimizi nasıl gerçekleştireceğiz’ diye karalar bağlamak yerine, çözüm üretmeye çalıştık. Pandemi dönemi, derinleşen ekonomik kriz… Her şeye rağmen her şeyin bir çaresi vardır, düşüncesiyle elimizden geldiği kadar şikayet etmek yerine, çözüm üretmeye çalıştık. Ve dedik ki ‘Bizim aslanlar gibi İstanbul Büyükşehir Belediyemiz var.’ Hemen kapısını çaldık. Sağ olsun Sayın Başkanımız, hiç ikiletmeden, ‘Hemen çalışmaya başlayalım’ dedi. Sadece sosyal konut değil, birçok alanda, ‘İzmit'te öncü olabilecek, örnek olabilecek, neler yapabiliriz’i hep birlikte konuştuk. Ve sonucunda ilk başladığımız proje, bu projeydi. 18 ay önce, burada, bu projenin temelini attık. Ama burada atılan temel, sadece bir konut projesinin temeli değildi. ‘Burada, İzmit ve İstanbul. Büyükşehir Belediyesi arasında, güçlü bir birlikteliğin temelini atıyoruz’ demiştik. Ve gerçekten de öyle oldu. Yanı başımızda İstanbul gibi devasa bir güç varken, İzmit'le Kocaeli'yle dayanışma göstererek, bu kente ve bu kentin insanına çok daha fazla kamusal fayda nasıl sağlarız düşüncesiyle çıktığımız bu yolda, vücut bulmuş halini ve somut projeler ortaya koyma fırsatımız oldu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, İzmit 3. Noteri Yılmaz Yeşil’in huzurunda hak sahiplerinin oturacakları daireleri belirleyecek kura çekimine geçildi. Akar’ın çektiği kurayı, Ecem Karakurt; İmamoğlu’nun çektiği kurayı, Hakan Şıpka ve Kaplan’ın çektiği kurayı ise, Senem Sirmen isimli vatandaşlar kazandı. Heyet, kura çekiminin ardından örnek daireyi gezdi.