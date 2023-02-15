İzmit Belediyesi yöneticileri Adıyaman’a destek veriyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi yöneticileri, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında bölgede yürütülen çalışmalara katkı sağlamak adına Adıyaman’a gittiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından hızlı bir şekilde koordine olarak afet bölgesinde çalışmalara başlamıştı.

Felaket sonrasında hem İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hem de arama kurtarma ekipleri afet bölgesine giderek vatandaşların yanında oldu. Aynı zamanda da İzmit’te başlatılan yardım kampanyasıyla vatandaşlardan toplanan bağışlarla doldurulan onlarca yardım tırı bölgeye gönderildi. İzmit Belediyesi ayrıca bölgede Aşevi’ni de faaliyete geçirerek afetzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Önümüzdeki dönemde de depremzedeleri yalnız bırakmayacak olan İzmit Belediyesinin yöneticileri deprem bölgesinde yardım çalışmalarını koordine edecek, vatandaşların sorunlarını çözmek adına çaba harcayacak. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ve İzmit Belediyesi Esnaf ve STK Masası Koordinatörü Birol Sağlam afet bölgesi Adıyaman’a ulaştı.