İzmit Belediyesi yağmurdan zarar gören çarşı esnafının yanında

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun yağış ve ardından oluşan sel baskını sebebiyle dükkânı zarar gören esnafın yardımına koştu.KOCAELİ (İGFA) - Doğal afet veya benzeri sebeplerle mağduriyet yaşayan esnafın her zaman yanında olan İzmit Belediyesi, bugün etkili yoğun yağış nedeniyle mağdur olan çarşı esnafının da yardımına koştu.

Esnafı ziyaret eden Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, dükkânındaki malları hasar gören esnaflara geçmiş olsun dileklerini iletirken yaşanılan mağduriyetlerin giderilmesi adına nakdi destek sağlanacağının sözünü verdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de Ayakkabıcılar Çarşısı’nın çatısında yaşayan sokak hayvanlarının artıklarının yağmur oluklarını tıkamasından dolayı meydana gelen olumsuzluklara müdahale etti.

Fen İşleri Müdürlüğü, çatıda grup halinde yaşayan sokak hayvanlarının artıklarından dolayı bir daha olumsuzluk yaşanmaması için bölge esnafıyla ortak çalışma halinde çatıya yağmur suyu oluğu inişi yapacak.