İzmit Belediyesi, öğrenci ve velileri yalnız bırakmadı

İzmit Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren adayları yalnız bırakmadı. Sınavların yapılacağı okul önlerine kurulan stantlarda öğrencilere ikramlarda bulunulurken İzmit Belediyesi yöneticileri, sınav giren adaylara başarılar diledi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi her sınav öncesi olduğu gibi YKS 1. Oturumu öncesi de öğrencileri yalnız bırakmadı. Sınavın yapılacağı 33 okul önüne Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizasyonuyla stant kuruldu. İzmit Belediyesi üst yönetimi ve belediye çalışanları öğrencilerin ve velilerin sınav heyecanlarına ortak oldu.

İZMİT BELEDİYESİ ÜST YÖNETİMİ OKULLARA GİTTİ

İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Emirşah Torun, Ünal Özmural ve Dilek Yalçın, Koordinatörler Ozan Aksu ve Halan Yalçın, Meclis Üyeleri Mehmet Baştan ve Tuncay Aşkın, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörleri Mehmet Baştürk ve Ali Filiz ile Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyesi Ercan Umutlu okullara giderek öğrenciler ve velilerin yanında oldu.

33 SINAV NOKTASINDA STANT KURULDU

İzmit Belediyesi üst yönetimi; İzmit Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi, İzmit Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu, 28 Haziran Ortaokulu, Kazım Karabekir Ortaokulu, Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 24 Kasım Anadolu Lisesi, Yahya Kaptan Ortaokulu, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İzmit Edebali Anadolu Lisesi, İzmit Atılım Anadolu Lisesi, Muammer Dereli Fen Lisesi, Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, İzmit Lisesi, Alikahya Fatih Ortaokulu, Şehit Alper Al Ortaokulu, Kocaeli Fen Lisesi, Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu, Tevfik Sano Arda Anadolu Lisesi, İzmit Ortaokulu, Kocaeli Üniversitesi, Ulusal Egemenlik Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Kız İmam Hatip Lisesi, Özel Bilgi Küpü Fen Lisesi ve Türk Pirelli Ortaokulu’na giderek sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

İZMİT BELEDİYESİ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gelmeye başlayan veli ve öğrenciler İzmit Belediyesi tarafından karşılandıklarını belirterek, “Sabah büyük heyecanla geldiğimiz okul bahçemizde İzmit Belediyesi personelleri tarafından karşılanmak bizi çok mutlu etti. Gerek ikramlarıyla; gerekse bizleri motive edip rahatlatan cümleleriyle kendimizi iyi hissetmemizi sağladılar. Bu organizasyon bizim için çok anlamlı oldu” diyerek Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.