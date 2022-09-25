İzmit Belediyesi'nin proje stantlarına yoğun ilgi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 41 aylık çalışmalarını anlattığı lansman öncesi Yunus Emre Kültür Merkezi fuaye alanında kurulan proje stantlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in teşrif ettiği lansman programında “Güzel İşler Kalbe Değer” diyerek dolu dolu geçen 41 ayı İzmitlilere anlattı. Lansman programı öncesi Yunus Emre Kültür Merkezi fuaye alanında kurulan stantlarda ise vatandaşlar, İzmit Belediyesinin çalışmalarını yakından inceledi.

İzmitliler, İzmit Belediyesi müdürlüklerinin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği hizmet odaklı projelerini inceleme ve bilgi alma fırsatı buldu. Çocuklara, gençlere, kadınlara, erkeklere, yaşlılara, 7’den 70’e herkese hitap eden ve ihtiyaçlara cevap veren projelerin sergilendiği stantlara vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Özellikle İzmit Belediyesi şantiyelerinde öz kaynaklarla üretilen kent mobilyaları büyük ilgi gördü.