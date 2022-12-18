İzmit Belediyesi'nden 'yöresel' ziyaret

İzmit Belediyesi, Kars-Ardahan-Iğdır Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali’ne katıldıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi yönetimi, Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı ile Kocaeli Serhat İlleri Kars, Ardahan, Iğdır Dayanışma Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen Kars-Ardahan-Iğdır Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali’ni ziyaret etti

İzmit Belediyesi yönetimi, 15-18 Aralık tarihleri arasında Kocaeli Uluslararası İnterteks Fuar Merkezi Alanı Otopark’ında gerçekleştirilen etkinlikte İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, SARBAŞ Genel Müdürü Nihat Değer, Koordinatörlerden Cem Serhat Dayanç, Birol Sağlam ve Ozan Aksu yer aldı.

Programda katkılarından dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e plaket takdim edilirken, plaketi İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun aldı.