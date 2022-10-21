İzmit Belediyesi'nden TMMOB'a ziyaret

Kocaeli'de İzmit Belediyesi idari kadrosu, 18-22 Ekim Mühendislik Mimarlık Haftası dolayısıyla TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesini ziyaret ederek haftalarını kutladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi idari kadrosu, 18-22 Ekim Mühendislik Mimarlık Haftası nedeniyle kentimizde görev yapan mühendisleri unutmadı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Koordinatörler Hakan Özkum, Hakan Yalçın ve Ozan Aksu, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Cem Serhat Dayanç, Birol Sağlam ve Nurullah Özer TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesini ziyaret etti.

İzmit Belediyesi idari kadrosu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Elma nezdinde tüm mühendislerin 18-22 Ekim Mühendislik Mimarlık Haftasını kutladı. Heyet, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletirken Başkan Elma misafirlerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.