İzmit Belediyesi'nden PTT'ye Posta Günü’nü ziyareti

İzmit Belediyesi yöneticileri, 9 Ekim Dünya Posta Günü kapsamında PTT Başmüdürü Hasan Hüseyin Kaya’ya ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Kurucu üyeleri arasında Türkiye’nin de yer aldığı Dünya Posta Birliği’nin kuruluş tarihi olan 9 Ekim 1874’un yıldönümü, Dünya Posta Günü olarak kutlanıyor.

9 Ekim Dünya Posta Günü öncesi İzmit Belediyesi yetkilileri de PTT Başmüdürü Hasan Hüseyin Kaya’yı ziyaret etti.

Ziyarette; İzmit Belediyesi Koordinatörlerinden Ozan Aksu ve Hakan Yalçın ile birlikte Halkla İlişkiler Müdürlüğü Birim Sorumlusu Alpaslan Güllü yer aldı. Geçmişten günümüze iletişim ağında PTT’nin öneminin vurgulandığı ziyarette, posta ve postacının hayatımızdaki yerinin her zaman ayrı kalacağı belirtildi.