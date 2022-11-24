İzmit Belediyesi'nden Milli Eğitim'e 24 Kasım ziyareti

Kocaeli'de İzmit Belediyesi yöneticileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitimi Müdürü Ömer Akmanşen ve İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan’ı ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mekteplerinin Başöğretmenliğini kabul ettiği gün olan 24 Kasım ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

İzmit Belediyesi yöneticileri de bu önemli gün öncesinde İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan’ı ziyaret etti. Heyet İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Cem Serhat Dayanç ve Birol Sağlam, 24 Öğretmenler Günü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen’i ziyaret ederken İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ve İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu İzmit ilçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan’ı ziyarette bulundu. İki heyet de ziyaret programlarında Akmanşen ve Özkan’a çiçek takdiminde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.