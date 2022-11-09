İzmit Belediyesi engellilik alanında çalışmalarını sürdürüyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, belediye bünyesinde yürütülen engellilik alanındaki çalışmaları Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu ile paylaştı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, sosyal belediyecilik anlayışıyla engellilik alanındaki çalışmalarına her geçen gün bir yenisini eklemeye devam ediyor. Yapılan çalışmaları derneklerle de paylaşan ekipler, Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu’nun Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.

Tanıtım ve bilgilendirme toplantısına Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ata Doğan ve İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci’nin yanı sıra İzmit Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Selçuk Tanrıkulu, Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği, Kocaeli Bedensel Engelliler Derneği, Kocaeli Engelsiz Spor Kulübü Derneği gibi birçok engelli kurum ve kuruluş katıldı.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, İzmit Belediyesinin engellilik alanında faaliyet gösteren Yaşama Destek Evi, Otizm Spor ve Yaşam Evi, Kısa Mola, Down Kafe ve engellilik alanındaki diğer hizmetleri anlattı. Kahveci, “Öncelikle Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in hepinize selamlarını iletiyorum. Biz İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak engellilik alanı da dahil olmak üzere tüm projelerimize yeni bir vizyon ve bakış açısı getirmek için çaba sarf ediyoruz, dezavantajlı gruplarımızın eşit şartlar ve fırsatlar ile topluma katılımını desteklemek amacıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.