İzmit Belediyesi büyüklerini unutmadı

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Eskişehir’e düzenlenen gezide, büyüklerimiz eğlenceli bir gün geçirdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit’in çınarları Eskişehir’in keyfini çıkardı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, özel gün ve haftaları unutmuyor. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Eskişehir’e bir günlük gezi düzenlendi. Pandemi süreci nedeniyle bir süredir yapılamayan gezi programları bu vesile ile tekrar başlamış oldu.

Sosyalleşmek ve birlikte gönül bağı kurmak amacıyla düzenlenen gezi programına İzmit’in çeşitli yerlerinde ikamet eden yaşlı vatandaşlar, Gündoğdu Asırlık Çınar Evi’nden ve Alzheimer Yaşam Evi’mizden hizmet almakta olan vatandaşlar ile birlikte Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy olmak üzere yaklaşık 80 kişi katıldı.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Eskişehir gezi programında, rehber eşliğinde Devrim Arabası, Kent Park, Sazova Parkı, Porsuk Çayı, Atlıhan, Tarihi Odunpazarı Evleri, Balmumu Müzesi, Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Lüle Taşı Müzesi ziyaret edildi. Öğle yemeğinde ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri olundu.