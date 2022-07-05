İzmit Belediye Başkanı Hürriyet İtalya’da

Türkiye Belediyeler Birliği’ne üye olan 1389 belediye başkanı arasından Siyasi Komiteye seçilen 8 başkandan biri olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyinin (CEMR) Siyasi Komite Toplantısı’na katıldıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin (CEMR) İtalya’nın Bologna kentinde gerçekleştirilen siyasi komite toplantısında Türkiye Belediyeler Birliği’nden bir heyetle yer aldı.

Ulusal ve uluslararası mecralarda İzmit’i temsil eden Av. Fatma Kaplan Hürriyet toplantıya katılarak etkinlikleri yakından takip etti.

Toplantıda hukuki işler ve iç işleyiş, idari ve mali işler, tematik çalışmalar, uluslararası çalışmalar, UCLG Kongresi ve UCLG Yasal Organlarının Yenilenmesi, Dış Kaynaklı Projeler ve Genel Çalışmalar başlıkları altındaki konular ele alındı. CEMR toplantıları bugün yapılacak görüşmelerin ardından sona erecek.