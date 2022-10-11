İzmit Alikahya’ya kapalı spor salonu hazırlığı

‘Spor Kenti İzmit’ anlayışıyla spor alanında birçok çalışmaya imza atan İzmit Belediyesi önümüzdeki günlerde Alikahya’da Çok Amaçlı Spor Salonu çalışmalarına başlayacakKOCAELİ (İGFA) - Spor ve sporcu dostu İzmit Belediyesi kente yeni bir spor tesisi daha kazandırmak için kolları sıvadı. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Alikahya Mahallesindeki düğün salonunun önünde bulunan alana çocukların ve gençlerin gönüllerince spor yapabileceği yeni bir spor tesisi inşa edecek.

600 metrekarelik alanda inşa edilecek çok amaçlı spor tesisinde birçok salon sporu yapılabilecek. Yaklaşık 150 kişilik seyirci kapasitesine sahip olacak tesisin çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak. Ekipler hızla tamamlanacak çalışmaların ardından çok amaçlı spor salonunu vatandaşların hizmetine sunacak.