İzmit Alikahya'da FSM Bulvarı çehreyi değiştirecek

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin çalışmalarını sürdürdüğü, Alikahya Fatih Sultan Mehmet Bulvarı yenileme çalışmaları tamamlandığında bölgenin çehresi değişecek.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, Alikahya Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nın da üst yapısını yeniliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin en işlek noktalarından olan Alikahya Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda çalışmalarına devam ediyor.

MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yaklaşık 600 metre uzunluğundaki bulvar, yenilenen kent mobilyaları ve yeni dekoratif aydınlatmaları ile daha ışıl ışıl ve modern bir görünümüne kavuşturulacak. Ayrıca caddede yol ve kaldırımlar da yenileme ve onarım çalışmaları ile daha dayanıklı ve estetik olacak.