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İzmirlilere daha fazla metro müjdesi

Yerel 09.07.2022, 12:11
İzmirlilere daha fazla metro müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yapımı süren Çiğli Tramvayı inşaatında incelemelerde bulundu. İzmir'i demir ağlarla örmeye devam edeceklerini belirten Başkan Soyer, “Karşıyaka Tramvayı’nı Çiğli ile buluşturuyoruz. Hafif raylı sistemleri Çiğlili vatandaşımıza sunmak bizim için çok kıymetli. İzmir daha fazla raylı sisteme kavuşacak” dedi. Başkan Soyer projede çalışan işçilerin bayramını da kutladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem çalışmaları sürüyor. Yüzde 76’sı tamamlanan Çiğli Tramvayı hattında incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projede çalışan işçilerin Kurban Bayramı’nı da kutladı.

Başkan Tunç Soyer önce Çiğli ile Karşıyaka’yı bağlayacak tramvay köprüsünü inceleyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ozan Yılmaz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon’dan bilgi aldı. Buradan Semra Aksu Caddesi’ndeki tramvay hattı inşaatını ziyaret eden Başkan Soyer, “Çiğli Tramvayı vaktinde giden, ekonomik krize, fiyatların yükselmesine rağmen hedefinden şaşmayan ilerleyen çok kıymetli bir proje” dedi.

Başkan Soyer: “İzmir’i demir ağlarla örmeye devam edeceğiz”

Başkan Soyer en geç Ocak ayında deneme seferlerini başlatarak 2023 yılının ilk çeyreğinde de hattı kullanıma açmayı amaçladıklarını söyleyerek şöyle konuştu: “Tramvay Çiğli bölgesinde çok büyük bir rahatlama sağlayacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana raylı sistem yatırımlarıyla kentin ulaşım ağlarını dönüştürmek için kararlılıkla çalışıyoruz. O yüzden lastik tekerleklilerden, otobüslerden mümkün olduğunca uzaklaşıp hafif raylı sistemleri, metroyu şehrimizle daha çok buluşturacağız. Çiğli Tramvayı yatırımımızın bu kadar sıkıntıların yaşandığı bir ortamda bu kadar kusursuz gitmesinden dolayı gurur duyuyorum. Karşıyaka Tramvayı’nı Çiğli ile buluşturuyor olmak, Çiğli'de de hafif raylı sistemleri vatandaşımıza sunmak bizim için çok kıymetli. Daha fazlasını yapacağız. İzmir daha fazla raylı sisteme kavuşacak. İzmir’i demir ağlarla örmeye devam edeceğiz” dedi.

Ergenekon: “100 bine varan yolcu beklentimiz var”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon ise, “Çiğli Tramvayı çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Hastane bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Organize Sanayi ve Ata Sanayi bölgesine hizmet verecek. Bölgeden ring yapan bir hat. Trafiğe ciddi faydası olacak. Karşıyaka Tramvayı ile çalıştığında günlük 100 bine varan bir yolculuk beklentimiz var” diye konuştu.

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