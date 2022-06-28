İzmirli lokantacılardan Narlıdere'ye çıkarma

İzmir'in Narlıdere ilçesinde ilçenin en eski yerleşim yeri olan Yukarıköy’deki restorasyon sürecinde sona gelinirken, Narlıdere Belediyesi ve Slow Food Narlıdere Birliği, kentin yeni turizm alanı olmaya aday Yukarıköy’de İzmirli lokantacıları ağırladı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, ilçenin en eski yerleşim yeri olan Yukarıköy’de İzmir Valiliği’nin katkılarıyla aslına uygun olarak yürüttüğü restorasyon çalışmalarında sona geldi.

Restorasyon sürecinin sona ermesiyle birlikte İzmir, yeni bir turizm destinasyon alanına kavuşacak. Hem İzmir’in lezzetlerini hem de Yukarıköy’ün tarihi dokusunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla; Narlıdere Belediyesi’nin öncülüğünde, küçük üreticiyi destekleyen Slow Food Narlıdere Birliği ve İzmir Lokantacılar Odası, bölgede gezi ve çalışma toplantısı düzenledi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “İlçemizde göreve başladığımızdan bu yana her daim küçük üreticiyi destekledik. Bu kapsamda Slow Food Birliğimiz ile önemli işbirliği yapıyoruz. İzmirimiz’in değerli lokantacılarına, ilçemizin en eski yerleşim yeri olan Yukarıköy’ü tanıtıyoruz” dedi. Köy-Koop İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ise, “Narlıdere, tüketici ayağında küçük üreticinin önemini bilen bilinçli bir ilçe olarak dikkat çekiyor. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Slow Food Narlıdere Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Atilla, küçük üreticiyi öne çıkartan Slow Food hareketinin herkese öncülük ettiğini belirterek, "Sadece çok büyük markalar ve zincir restoranlar ile toplumsal bir kalkınma sağlanamaz. Ancak küçük üretici desteklenirse toplumsal kalkınma başarıya ulaşır. İzmir, barındırdığı çok sayıda lokanta ile gerçek bir Slow Food lokasyonudur. Narlıdere’de hangi sokağa girseniz orada mutlaka bir küçük üretici ile karşılaşmanız mümkün. Narlıdere’nin küçük üretici ile büyüyeceğine inanıyorum” diye konuştu.

İLGEO Başkanı Doğan Kılıç ise, “Narlıdere’de ve Yukarıköy’de bizim de önemli katkılarımız olacak. Narlıdere Belediyesi ve Slow Food Narlıdere Birliği ile işbirliği yapmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Konuşmalar sonrasında heyet Yukarıköy’ü adım adım gezdi.

Bölgede restorasyon sürecini yürüten mimar ve mühendislerden bilgiler alan heyet ardından toplantıya Narlıdere Belediyesi’nin Park Orman Tesisleri’nde devam etti.